Про це повідомляє пресслужба премії.

11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, що визнає заслуги військових кореспондентів. Одним із переможців став український фотограф Костянтин Ліберов.

Він здобув перемогу у категорії “Фото” за результатами відкритого голосування аудиторії з серією робіт під назвою “Війна в Україні. Біль, відчай та надія”, а також посів 2 місце у цій категорії за рішенням журі.

“Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу”, — зазначив Ліберов.

Цього року серед лауреатів премії були також кореспонденти, які висвітлювали події в Секторі Гази.

Премія Bayeux Calvados-Normandy Award була заснована в 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-ї річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. За цей час її отримували представники провідних світових медіа, таких як Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.