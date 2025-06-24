Артилерійський обстріл Корабельного району Херсона: поранено чотирьох людей

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

24 червня вранці Корабельний район Херсона зазнав артилерійського обстрілу з боку російських військ. Ця атака призвела до поранення чотирьох осіб, про що повідомила обласна військова адміністрація.

Серед постраждалих виявилися 61-річний чоловік та 52-річна жінка, які отримали серйозні вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Обидва були доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості, як зазначили в ОВА.

Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих: 66-річну жінку та 83-річного чоловіка, які також отримали травми внаслідок вибуху, перебуваючи вдома. Вони були госпіталізовані для отримання медичної допомоги.

Керівник обласної військової адміністрації раніше повідомляв, що за попередню добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих атак загинули чотири людини, а п’ятеро отримали поранення.