Удар FPV-дроном по Нікополю 2 липня: поранені та пошкодження

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака
Сьогодні, 2 липня, Нікополь на Дніпропетровщині став мішенню для удару, здійсненого російськими військами за допомогою FPV-дрону. Ця атака призвела до поранення чотирьох осіб.
Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про інцидент у своєму Telegram-каналі. Всі постраждалі були терміново госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.
Серед поранених є 65-річний чоловік, який перебуває у важкому стані. Інші троє постраждалих – 44-річний та 49-річний чоловіки, а також 40-річна жінка – отримали травми середньої тяжкості.
Крім людських жертв, внаслідок атаки також було пошкоджено два автомобілі в місті.
Наразі триває уточнення інформації щодо стану постраждалих та обставин, що призвели до цього інциденту.
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