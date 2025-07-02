Удар FPV-дроном по Нікополю 2 липня: поранені та пошкодження

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

Сьогодні, 2 липня, Нікополь на Дніпропетровщині став мішенню для удару, здійсненого російськими військами за допомогою FPV-дрону. Ця атака призвела до поранення чотирьох осіб.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про інцидент у своєму Telegram-каналі. Всі постраждалі були терміново госпіталізовані для отримання необхідної медичної допомоги.

Серед поранених є 65-річний чоловік, який перебуває у важкому стані. Інші троє постраждалих – 44-річний та 49-річний чоловіки, а також 40-річна жінка – отримали травми середньої тяжкості.

Крім людських жертв, внаслідок атаки також було пошкоджено два автомобілі в місті.

Наразі триває уточнення інформації щодо стану постраждалих та обставин, що призвели до цього інциденту.