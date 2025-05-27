Атака FPV-дронів у Миколаївській області: поранені та пошкодження будинків

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

26 травня в Куцурубській громаді Миколаївської області відбулася атака FPV-дронів, внаслідок якої двоє людей отримали поранення. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків. Російські війська обстріляли берегову зону в Очакові, про що повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Протягом дня ворог двічі атакував Куцурубську громаду, використовуючи FPV-дрони. У селі Солончаки постраждав один приватний будинок, а в селі Дніпровське – два приватних будинки та автомобіль. Поранення отримали 80-річний чоловік та 66-річна жінка, які наразі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Крім того, російські військові тричі атакували дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону міста Очаків.

Ситуація в Миколаївській області залишається напруженою. Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки.