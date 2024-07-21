Народна депутатка Юлія Яцик вважає, що найближчим часом із фракції “Слуга Народу” вийдуть до 15 народних обранців, якщо вони “наберуться сміливості прийняти такі рішення”.

Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

“Думаю, що 10-15 депутатів можуть набратися сміливості і прийняти такі рішення. Це якраз мажоритарники, які є особистостями, цінують власну репутацію і розуміють, що у них і після депутатства буде життя і їм не має бути соромно дивитися людям в очі”, – припустила нардепка.

За її словами, наразі у “Слуги Народу” відсутня стратегія розвитку, натомість присутній хаотичний рух.

“Зараз стратегії просто немає. Воно все якось хаотично рухається, залежно від потреб, вимог західних партнерів чи чиїхось забаганок. Я не можу навіть сказати, що якась стратегія була і раніше. Тобто спочатку намагалися якось слідувати певним пунктам передвиборчої програми, але вони були викривлені під певними кутами зацікавлених осіб. Де-юре стратегія зберігалася, а де-факто була повністю спотворена”, – зауважила Яцик.

Додамо, що нардепка Юлія Яцик, яка є мажоритарницею Запоріжжя, вийшла зі “Слуги Народу” у п’ятницю, 19 липня. А до цього, у середу, 17 липня, фракцію “Слуга Народу” за власною заявою залишила Маряна Безугла.