Франція підтримала закон про легалізацію допомоги при смерті

Про це повідомляє Politico

27 травня у Франції відбувся важливий етап у легалізації допомоги при смерті. Депутати Національних зборів, нижньої палати парламенту, проголосували за законопроєкт, який надає дорослим пацієнтам із серйозними захворюваннями право на допомогу при смерті за їхнім бажанням. Тепер документ має пройти розгляд у Сенаті.

Законопроєкт отримав підтримку 305 депутатів, тоді як 199 висловилися проти. Цей крок відображає загальну тенденцію в Західній Європі, де все більше країн дозволяють людям завершувати своє життя за чітко визначених умов. Противники ініціативи висловлюють занепокоєння щодо можливих ризиків для вразливих груп населення, зокрема молоді та осіб із психічними розладами.

Французький закон передбачає ряд запобіжних механізмів для уникнення зловживань. Право на допомогу при смерті можуть отримати лише пацієнти, які досягли 18 років, є громадянами або постійними резидентами Франції та страждають на серйозне, невиліковне захворювання на пізній або термінальній стадії. Страждання пацієнта повинні бути нестерпними або стійкими до лікування, а також він має бути здатним усвідомлено дати згоду і самостійно прийняти препарат, якщо це фізично можливо.

Остаточне рішення про надання допомоги приймає лікар, який зобов’язаний проконсультуватися з принаймні одним іншим медичним фахівцем та медпрацівником, що брав участь у догляді за пацієнтом. Цей підхід має на меті забезпечити максимальну безпеку та запобігти можливим зловживанням.

Допомога при смерті вже легалізована в таких країнах, як Австрія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Іспанія та Швейцарія. У Великій Британії законопроєкт перебуває на фінальному етапі розгляду після схвалення депутатами у листопаді 2024 року.

Тепер французький законопроєкт чекає на розгляд у Сенаті, де консервативна більшість може внести зміни або виключити окремі положення. Якщо між палатами не вдасться досягти згоди, президент Еммануель Макрон, який обіцяв ухвалити це законодавство під час своєї передвиборчої кампанії у 2022 році, не виключає можливості проведення загальнонародного референдуму. Проте деякі конституційні експерти сумніваються в законності такого кроку.

Крім того, французькі законодавці одноголосно підтримали окремий законопроєкт, спрямований на покращення паліативної допомоги в країні, що свідчить про комплексний підхід до вирішення проблеми кінця життя.