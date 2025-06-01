Франція та США узгоджують нові санкції проти Росії для завершення війни в Україні

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву французького МЗС.

Франція підкреслила важливість тісної співпраці зі Сполученими Штатами в контексті введення нових санкцій проти Російської Федерації. Цю інформацію оприлюднив Le Monde, посилаючись на офіційну заяву Міністерства закордонних справ Франції.

У Парижі відбулася зустріч між міністром економіки Еріка Ломбара та міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, які виступають за запровадження жорстких санкцій проти РФ. Під час переговорів було акцентовано на необхідності координації дій між США та Європою для якнайшвидшого завершення війни в Україні.

Міністерство закордонних справ Франції зазначило, що сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюментал після повернення з України підтвердили свою рішучість посилити тиск на Росію, щоб змусити її погодитися на припинення вогню через ухвалення масштабного пакету санкцій, який вже був представлений у Конгресі США.

Запропоновані санкції включають введення 500% тарифу на імпорт з країн, які купують нафту, нафтопродукти, газ та уран з Росії. Також планується заборона для громадян США на купівлю російських суверенних облігацій.

Сенатори також наголошують на необхідності повернення до України тисяч дітей, які були депортовані Росією, і мають намір вжити відповідних законодавчих заходів. Французькі міністри підтвердили свою незмінну відданість цьому питанню.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти РФ, якщо президент Володимир Путін не розпочне мирні переговори з Україною “в дусі доброї волі”.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що уряд попросив законодавців дати їм час і утриматися від нових санкцій, щоб сприяти прогресу у перемовинах між Кремлем і Києвом.

На початку квітня 50 американських законодавців на чолі з Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів. Документ передбачає як первинні, так і вторинні санкції, зокрема 500% тарифи для країн, що купують російську нафту та її похідні продукти.