Заборона куріння у громадських місцях Франції з 1 липня 2025 року

Про це в четвер повідомила France24

З 1 липня 2025 року у Франції вступає в силу нова заборона на куріння в громадських місцях, де можуть перебувати діти. Міністерка праці, охорони здоров’я, солідарності та сім’ї Катрін Вотрен оголосила про це, підкресливши важливість захисту молодого покоління від шкідливого впливу тютюну.

Згідно з новими правилами, куріння буде заборонено на пляжах, у парках, а також поблизу шкіл. Ця ініціатива, яка була анонсована наприкінці 2023 року, має на меті створити безпечніші умови для дітей. «Там, де є діти, тютюну не місце. З 1 липня пляжі, парки, громадські сади, території біля шкіл, автобусні зупинки та спортивні об’єкти стануть зонами, вільними від тютюну», – зазначила Вотрен.

За порушення цієї заборони передбачено штраф у розмірі 135 євро. Міністерка підкреслила, що «свобода курити закінчується там, де починається право дітей дихати чистим повітрям».

Ця заборона також поширюється на території коледжів і ліцеїв, щоб запобігти курінню підлітків у безпосередній близькості до навчальних закладів. Водночас, обмеження не стосуються терас кафе та не поширюються на електронні сигарети, уточнила Катрін Вотрен.

Розширення зон, вільних від тютюну, є частиною Національної програми боротьби з курінням на 2023–2027 роки, яку представив колишній міністр охорони здоров’я Орелієн Руссо. Основна мета цієї програми – створити покоління, вільне від тютюну, до 2032 року.