Міністри Європи засудили погрози Ірану очільнику МАГАТЕ

Як повідомляють глави МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві на сайті британського уряду

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії, зокрема Жан-Ноель Барро, Йоганн Вадефуль та Девід Ламмі, висловили рішуче засудження погроз, які Іран адресував очільнику МАГАТЕ Рафаелю Гроссі. Ця позиція була озвучена у спільній заяві, опублікованій на офіційному сайті британського уряду.

Іран звинуватив Гроссі у нібито зраді своїм обов’язкам, оскільки він не засудив напади на ядерні об’єкти країни. Водночас, цього тижня іранські законодавці ухвалили рішення про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Глави МЗС трьох країн висловили свою підтримку МАГАТЕ та її керівництву, закликаючи Іран утриматися від припинення співпраці з агентством.

“Ми закликаємо іранську владу утриматися від будь-яких кроків щодо припинення співпраці з МАГАТЕ. Ми закликаємо Іран негайно відновити повну співпрацю відповідно до своїх юридично обов’язкових зобов’язань та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки персоналу МАГАТЕ.” – Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії

Раніше Рафаель Гроссі зазначив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану протягом кількох місяців, незважаючи на пошкодження ядерних об’єктів внаслідок атак США та Ізраїлю.

22 червня американська авіація завдала ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп повідомив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були “повністю знищені”. Він також попередив, що у разі відсутності мирних дій з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведені удари. Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Згідно з інформацією CNN, Reuters та BBC, удари США не призвели до повного знищення іранської ядерної програми, що підтверджують джерела в американській розвідці. Дональд Трамп звинуватив ці видання у “брехні” та вимагав звільнення журналістів, які публікували ці матеріали.

25 червня Трамп заявив, що США не відмовляються від кампанії тиску на Іран і не виключають можливості поновлення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. 28 червня президент США додав, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран до тривожного рівня.