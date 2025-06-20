Франція інвестує 717 млн євро в Eutelsat – європейську альтернативу Starlink

Про це повідомив міністр економік Франції Ерік Ломбард у Twitter-акаунті Еріка Ломбарда

Франція оголосила про інвестицію в розмірі 717 мільйонів євро в Eutelsat, французького оператора супутникового зв’язку, який є конкурентом Starlink в Європі. Цю інформацію оприлюднив міністр економіки Франції Ерік Ломбард у соціальній мережі Х.

Ломбард підкреслив, що ця інвестиція є важливим кроком у розвитку “супутникового зв’язку як стратегічного інструменту для цифрового та промислового суверенітету Франції та Європи”.

“Європейський Союз отримає суверенне, конкурентоспроможне та інноваційне сузір’я. Eutelsat, з її досвідом роботи на низьких та геостаціонарних орбітах, буде ключовим гравцем у досягненні цієї мети, за підтримки Франції.” – Ерік Ломбард

Крім того, стало відомо, що українська компанія Stetman уклала угоду зі шведською компанією Requtech на виробництво супутникових інтернет-терміналів, які можуть стати альтернативою американським Starlink.

Уряд Німеччини також підтримує підключення України до супутникового інтернету, що надається Eutelsat, в рамках зусиль Європи знайти альтернативи системі Starlink, розробленій Ілоном Маском.

Eutelsat є європейським супутниковим оператором, який входить до консорціуму, обраного Євросоюзом для реалізації проєкту Iris². Цей проєкт передбачає створення супутникового угруповання для забезпечення захищених комунікацій у межах ЄС.