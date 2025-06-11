Франція обмежує доступ до соцмереж через порнографічний контент

Про це повідомлює Politico.

У Франції розглядають можливість обмеження доступу до соціальних мереж Bluesky, Mastodon і Reddit через поширення порнографічного контенту, що має на меті захистити дітей від небажаного матеріалу. Про це повідомляє Politico.

Офіс міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз планує визнати ці платформи порнографічними, що зобов’яже їх впровадити суворі заходи перевірки віку відповідно до нових французьких норм.

“Наша увага зосереджена на перевірці віку для будь-якої платформи, яка поширює або дозволяє обмін порнографічним контентом.”

У разі невиконання вимог платформи можуть бути оштрафовані, вилучені з пошукових систем або повністю заблоковані. Раніше подібні заходи вже застосовувалися до соцмережі X (колишній Twitter).

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив намір заборонити користування соцмережами дітям до 15 років. Він готовий запровадити це обмеження на національному рівні, якщо Європейський Союз не ухвалить подібне рішення для всього регіону.

Експерти попереджають, що класифікація соцмереж як порнографічних платформ може призвести до юридичних складнощів, проте офіс Шаппаз наразі вивчає всі можливі правові аспекти.

На даний момент соцмережі X, Reddit і Bluesky не коментували заяви французької влади. У правилах X зазначено, що користувачі до 18 років або ті, хто не вказав дату народження, не можуть переглядати порнографічний контент. Однак відсутність підтвердження віку дозволяє підліткам обходити це обмеження.

Це не перший випадок, коли X стикається з обмеженнями через порнографічний контент: у 2024 році влада Бельгії висловила занепокоєння щодо великої кількості такого матеріалу, а нещодавно соцмережу заблокували в Танзанії.

Французький уряд активізував зусилля з захисту дітей в інтернеті, зокрема вимагаючи від порносайтів перевіряти вік користувачів. Ці нововведення мали бути впроваджені до 7 червня, але частина платформ виступає проти них.

У разі порушення правил сайти можуть бути оштрафовані, вилучені з пошукових систем або заблоковані.