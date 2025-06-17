Саміт G7 2026 у Франції: Евіан прийматиме лідерів світу

Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон у Twitter-акаунті Еммануеля Макрона

У 2026 році саміт “Групи семи” (G7) відбудеться у Франції, зокрема в місті Евіані, розташованому в департаменті Верхня Савойя. Цю інформацію оприлюднив президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні, яке він опублікував у соціальній мережі X. Заява була зроблена в останній день саміту G7, що проходить у Канаді.

Евіан, розташований на березі Женевського озера, вже приймав саміт G7 у 2003 році, коли до складу групи входили вісім країн, оскільки Росія була запрошена до “Групи семи”. Проте після окупації Криму у 2014 році РФ була виключена з G7. Востаннє Франція організовувала саміт G7 у 2019 році в Біарріц.

До складу G7 входять такі країни: Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США. Крім того, на саміти запрошують керівників Європейського Союзу.

16 червня в канадській провінції Альберта офіційно розпочався саміт лідерів держав-членів G7.

17 червня на полях саміту планувалася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Очікувалося, що лідери обговорять важливі питання, такі як перемовний процес, санкції проти Росії та економічні домовленості.

Проте 16 червня президент США вирішив достроково залишити саміт G7, що викликало певні обговорення серед учасників.