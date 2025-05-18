Французьке Міністерство закордонних справ спростувало звинувачення, висунуті засновником месенджера Telegram Павлом Дуровим, щодо нібито втручання Франції у президентські вибори в Румунії. Відомство опублікувало відповідну заяву в соціальній мережі Х.

У заяві МЗС Франції підкреслюється, що в Telegram та Twitter поширюються безпідставні звинувачення про втручання країни у виборчий процес Румунії. Франція рішуче відкидає ці твердження і закликає до поваги румунської демократії та відповідальної поведінки.

Крім того, у відомстві зазначили, що перший тур президентських виборів у Румунії, запланований на грудень 2024 року, був скасований румунськими органами влади через виявлене цифрове та фінансове втручання, пов’язане з особами, які мають зв’язки з Росією. Розслідування, проведені румунською владою та Єврокомісією, підтвердили серйозність цих фактів, зокрема маніпуляції з алгоритмами TikTok.

У цьому контексті МЗС Франції вважає, що звинувачення на адресу країни є спробою відволікти увагу від реальних загроз втручання, які можуть загрожувати Румунії. Франція закликає румунських політиків діяти відповідально та захищати демократичні цінності.

Раніше Павло Дуров стверджував, що одна з країн Західної Європи звернулася до Telegram з проханням обмежити доступ до політичних консервативних каналів у Румунії напередодні виборів. Хоча Дуров не назвав конкретну країну, він додав емодзі з багетом, натякаючи на Францію.

Водночас речник румунського Міністерства закордонних справ повідомив про ознаки російського втручання у президентські вибори та “вірусну кампанію поширення фейкових новин у Telegram та інших платформах”.