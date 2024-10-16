Про це оголосив міністр оборони Себастьєн Лекорню, повідомляє BFMTV.

Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними і вже “наступними тижнями” їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.

Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки “відновити суверенітет” у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.