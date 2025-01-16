Про це повідомляє  The Telegraph.

Згідно з повідомленням, миротворчі сили західних країн можуть виконувати роль гарантій безпеки для України в разі укладення домовленостей про припинення вогню. Ця пропозиція дедалі частіше обговорюється не лише в публічному просторі, але й за зачиненими дверима у Вестмінстері, зазначає британське видання.

Позиція Макрона та Сармера

Еммануель Макрон вже висловив підтримку цій ідеї та обговорив її із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. У той же час, як повідомляє The Telegraph, Кір Стармер поки не дав остаточного схвалення ініціативі.

Прес-служби Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечували, що минулого тижня між Макроном і Стармером відбулися переговори на цю тему. Однак офіційні особи в Парижі та Лондоні не розкривають деталей обговорень. Джерела британського уряду наголошують, що остаточне рішення ще не прийнято, адже існує низка відкритих питань, зокрема щодо безпеки миротворців і ризику можливого загострення.

Можливі сценарії участі миротворців

У статті The Telegraph також пропонується три потенційні сценарії розміщення західних військових:

  1. Заморожування лінії фронту. У цьому випадку Росія зберігає контроль над тимчасово окупованими територіями на сході та півдні України, а миротворці стежать за дотриманням припинення вогню.
  2. Захист Києва. Західні війська концентруються на обороні столиці України від можливих майбутніх атак.
  3. Операції за межами України. Розгортання “повітряного щита” на території Польщі у поєднанні з тренуванням українських військових всередині України.

За інформацією джерел, Лондон загалом поки не схвалив участь у миротворчому контингенті. Водночас у британському уряді визнають, що остаточне рішення значною мірою залежатиме від деталей потенційної угоди між Україною та Росією.

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