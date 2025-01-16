Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розглядають можливість направлення військовослужбовців своїх країн до України як миротворчий контингент. Ця ініціатива обговорюється у контексті потенційної угоди між Києвом і Москвою про припинення бойових дій.

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням, миротворчі сили західних країн можуть виконувати роль гарантій безпеки для України в разі укладення домовленостей про припинення вогню. Ця пропозиція дедалі частіше обговорюється не лише в публічному просторі, але й за зачиненими дверима у Вестмінстері, зазначає британське видання.

Позиція Макрона та Сармера

Еммануель Макрон вже висловив підтримку цій ідеї та обговорив її із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. У той же час, як повідомляє The Telegraph, Кір Стармер поки не дав остаточного схвалення ініціативі.

Прес-служби Даунінг-стріт і Єлисейського палацу не заперечували, що минулого тижня між Макроном і Стармером відбулися переговори на цю тему. Однак офіційні особи в Парижі та Лондоні не розкривають деталей обговорень. Джерела британського уряду наголошують, що остаточне рішення ще не прийнято, адже існує низка відкритих питань, зокрема щодо безпеки миротворців і ризику можливого загострення.

Можливі сценарії участі миротворців

У статті The Telegraph також пропонується три потенційні сценарії розміщення західних військових:

Заморожування лінії фронту. У цьому випадку Росія зберігає контроль над тимчасово окупованими територіями на сході та півдні України, а миротворці стежать за дотриманням припинення вогню. Захист Києва. Західні війська концентруються на обороні столиці України від можливих майбутніх атак. Операції за межами України. Розгортання “повітряного щита” на території Польщі у поєднанні з тренуванням українських військових всередині України.

За інформацією джерел, Лондон загалом поки не схвалив участь у миротворчому контингенті. Водночас у британському уряді визнають, що остаточне рішення значною мірою залежатиме від деталей потенційної угоди між Україною та Росією.