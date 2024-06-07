Франція й Німеччина виступають проти зусиль Європейського Союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, зокрема люксовим автомобілям, потрапляти до Росії через Білорусь.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників серед європейських дипломатів.

За словами трьох співрозмовників, опозиція з боку Берліна і Парижа змусила країни ЄС зважити, чи варто розділяти 14-й пакет санкцій проти Росії й аналогічні заходи проти Білорусі, щоб встигнути укласти угоду до саміту G7 в Італії 13-15 червня. Це дозволило б ЄС просунутися вперед з великими газовими санкціями, водночас розпочавши боротьбу за санкції проти Білорусі, зазначали журналісти.

Politico нагадало, що Євросоюз запровадив санкції проти Білорусі у 2020 році після фальсифікації президентських виборів. Однак обмеження проти Мінська мають лазівки, що дозволили перетворити країну на своєрідну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до РФ.

“Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари прибувають до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно”, – заявив один із дипломатів.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Жолт Дарваш зазначив, що якщо санкція затверджена, то всі лазівки повинні бути закриті.

“Коли експорт предметів розкоші до Росії заборонений, такі товари не повинні потрапляти до Росії через треті країни”, – наголосив він.

У матеріалі йдеться, що за даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі зріс до $2,6 млрд, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Аналітики спостерігали найбільше зростання в секторі розкішних автомобілів, на який припадає дві третини загального збільшення імпорту. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього авторинку Білорусі, воно, ймовірно, пов’язане з подальшим реекспортом до РФ.

Французький дипломат заявив Politico, що Париж виступає за “сильні санкції проти країн, які обходять санкції”, але сказав, що основна увага повинна бути зосереджена “на товарах, які служать російським військовим зусиллям”.

Водночас німецький дипломат підкреслив, що “Берлін підтримує рішучі заходи проти обходу санкцій, але основна увага повинна бути зосереджена на товарах, що мають відношення до російської агресивної війни”.