Про це заявив повноважний посол Французької Республіки в Україні Ґаель Весьєр під час виступу на Київському безпековому форумі.
Він зазначив, що витрати Франції на оборону наразі перевищили 2% від ВВП. Ґаель Весьєр також наголив, що інвестиції потрібні й для того, щоб виробляти в Україні те, що потрібно українським Збройним силам.
“Ми говоримо: якщо ми можемо почати таке виробництво в Україні, слід це робити“, – сказав Весьєр.
Він також закликав партнерів підтримувати Україну для досягнення перемоги.
“Уявімо на секунду, якщо Росія переможе. Це означає, що Росія може знищити сусіда і міжнародна спільнота нічого не можеш зробити у відповідь. Це означає, що багато країн скажуть: нам тепер потрібно приєднатися до ядерного клубу, тому що наша безпека під загрозою. Це буде більш ризикована і нестабільна ситуація, ніж сьогодні“, – підкреслив французький дипломат.
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