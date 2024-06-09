Україна та Франція уклали угоду на суму 200 млн євро для відновлення та підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки. З цієї суми 60 млн євро буде витрачено на підтримку енергетики.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Відомо, що в Парижі відбулося підписання Грантової угоди між урядом Французької республіки та урядом України щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Мета угоди — залучити грантові кошти уряду Французької Республіки в сумі 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури.

За даними Мінекономіки, 60 млн євро будуть виділені на підтримку енергетичного сектору України. Згідно угоди, ці кошти будуть спрямовані на підприємства, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру для відбудови країни.

Зокрема для відновлення у сектори охорони здоров’я, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, водопостачання та водовідведення, переробки відходів, розмінування, житлового будівництва та цифрових технологій. Реалізація проєктів в інших секторах економіки буде розглядатися індивідуально.