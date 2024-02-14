Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, грантовою угодою передбачено залучення коштів уряду Франції на суму 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, перероблення відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.
“Схвалено проєкт Грантової угоди між урядом Україн та урядом Французької Республіки щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України”, — з допису Тараса Мельничука