Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, грантовою угодою передбачено залучення коштів уряду Франції на суму 200 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, перероблення відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.