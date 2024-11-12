Франція погодилася передати Україні шість винищувачів Mirage 2000-5F, які будуть модернізовані для відповідності бойовим потребам ЗСУ, включаючи можливість використання авіаційних засобів ураження.

Про це повідомляє OpexNews.

За словами депутата Франка Жілетті, Україна отримає літаки у першій половині 2025 року, після завершення підготовки українських пілотів та технічного персоналу.

Водночас передача цих літаків вплине на діяльність Військово-повітряних сил Франції, оскільки кількість бойових літаків скоротиться до рівня нижче оптимального.

Жілетті зазначив, що Франції потрібно буде пришвидшити постачання літаків Rafale, щоб компенсувати втрату Mirage 2000-5F та підтримувати бойову готовність флоту на належному рівні.

“Надання Україні літаків Mirage 2000-5F призведе до збільшення навантаження на флот Rafale та модернізовані Mirage 2000D, що, в свою чергу, підвищить вартість їх обслуговування та знизить доступність”, – застеріг Франк Жілетті.

Передбачається, що на 2030 рік французькі ВПС повинні мати у своєму складі 137 винищувачів Rafale і 48 модернізованих Mirage 2000D, що становить 185 літаків.