Президент Франції Емманюель Макрон висловив сподівання, що сторонам вдасться знайти баланс у питанні запровадження лімітів на певні позиції українського агроекспорту. Він також заявив, що Франція буде наполягати на включенні до переліку обмежень пшениці.

Про це Макрон сказав на пресконференції в Брюсселі, передає кореспондент Укріформу.

Макрон підкреслив, що Франція очікує гарантій на включення до списку товарів, які підпадають під обмеження, певних категорій зернових, мова йде про м’які сорти пшениці.

«Позиція Франції – отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу», — заявив Макрон.

Він вважає це справедливим і пропорційним, адже необхідно запобігти дестабілізації європейського ринку продовольства.

«Тут нам потрібно знайти баланс. Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах – це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами», — пояснив президент Франції.

Він також повідомив, що висловив свою позицію президенту України Володимиру Зеленському, пояснюючи, що це сприятиме європейській перспективі України та робить її кандидатуру більш прийнятною для Європи.