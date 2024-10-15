Через бюджетний дефіцит Франція не зможе надати обіцяну раніше допомогу Україні в розмірі 3 млрд євро у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Politico.

“На початку 2024 року було прийнято політичне рішення, що ця допомога може сягнути 3 мільярдів євро. Насправді ми перевищимо 2 мільярди євро, але не 3 мільярди євро”, — сказав Лекорню.

Як зазначає видання, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надіслати максимум 3 мільярди євро на початку цього року — це частина зусиль щодо посилення французької допомоги Україні після того, як Париж зазнав критики за те, що він зробив менше, ніж інші країни, такі як Німеччина.

У лютому, щоб забезпечити довгострокову допомогу для України, Париж і Київ підписали двосторонню угоду про безпеку, яка офіційно пообіцяла до 3 мільярдів євро військової підтримки на цей рік. Однак зараз Франція потребує скорочення бюджетного дефіциту, який може досягти 6% ВВП у 2024 році.

Лекорню сказав законодавцям, що міністерство оборони не буде вимагати додаткові кошти наприкінці року на витрати, пов’язані з розгортанням НАТО в Естонії та Румунії, або на допомогу Україні.

За словами міністра оборони Франції, допомога Україні в розмірі 300 млн євро надходить від відсотків по заморожених російських активах і буде використана для закупівлі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, самохідних гаубиць “Цезар” і палива. Від 400 до 600 мільйонів євро буде отримано за рахунок зниження рівня інфляції та використано для оновлення ракет SCALP і Aster для України.

Як зазначає Politico, у 2022 році Франція надали Україні військову допомогу на суму 1,7 млрд євро, а у 2023 році – 2,1 млрд євро; це ставить її позаду таких європейських країн, як Німеччина, Велика Британія та Швеція.