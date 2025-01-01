Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі висловили занепокоєння політичною ситуацією в Грузії, яка загострилася після інавгурації нового президента. Вони зазначили, що дії правлячої партії "Грузинська мрія" підривають демократичні процеси та зближення країни з ЄС.

Про це повідомляє Associated Press.

“Ми рішуче засуджуємо насильство проти мирних протестувальників, журналістів та опозиційних лідерів минулого тижня. Грузинські органи влади мають дотримуватися прав людини та забезпечувати свободу зборів і преси”, – йдеться у заяві.

Вони також наголосили, що через авторитарні тенденції правлячої партії відносини Грузії з ЄС значно погіршилися. Зокрема, ухвалено рішення припинити безвізовий режим для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії.

Протести в країні тривають більше місяця. Демонстранти збираються перед парламентом після того, як уряд оголосив про призупинення переговорів щодо вступу до ЄС. Поліція регулярно розганяє акції із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Опозиція та активісти звинувачують владу у співпраці з Москвою та спробах обмежити свободу слова. Представники правлячої партії це спростовують. ЄС і США вже засудили такі дії грузинської влади.