Британія, Франція й Німеччина засудили розширення ядерної програми Ірану

Спільну заяву трьох країн публікує британський уряд.

Країни пообіцяли вжити негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Також вони зобов’язалися працювати над запровадженням санкцій проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

Крім того, країни встановлять організації й людей, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі озброєння Росії.

Глави міністерств закордонних справ країн вважають передачу іранських балістичних ракет Росії ескалацією війни в Україні, що становить “пряму загрозу європейській безпеці”.