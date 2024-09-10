Німеччина, Велика Британія та Франція заявили про намір запровадити санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії. Раніше до цього закликали Сполучені Штати.

Спільну заяву трьох країн публікує британський уряд.

Країни пообіцяли вжити негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Також вони зобов’язалися працювати над запровадженням санкцій проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

Крім того, країни встановлять організації й людей, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі озброєння Росії.

Глави міністерств закордонних справ країн вважають передачу іранських балістичних ракет Росії ескалацією війни в Україні, що становить “пряму загрозу європейській безпеці”.