Спільну заяву трьох країн публікує британський уряд.
Країни пообіцяли вжити негайних заходів для скасування двосторонніх угод про авіасполучення з Іраном. Також вони зобов’язалися працювати над запровадженням санкцій проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.
Крім того, країни встановлять організації й людей, причетних до програми балістичних ракет Ірану та передачі озброєння Росії.
Глави міністерств закордонних справ країн вважають передачу іранських балістичних ракет Росії ескалацією війни в Україні, що становить “пряму загрозу європейській безпеці”.
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