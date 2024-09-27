Про це він розповів “Укрінформу“.

Ельбронн зазначив, що щойно повернувся з Нью-Йорка, де проходили стратегічні дискусії на тему енергетики України, й відмітив активну роботу Франції у цьому секторі.

“Півтора тижня тому я їздив до Києва з французькими компаніями, щоб оцінити, що вони можуть зробити з точки зору обладнання, зокрема газових турбін та рішень для акумулювання енергії”, — сказав Ельбронн.

Він пояснив, що йдеться як про допомогу, так і про інвестиції в енергетику України зі спеціально створеного фонду, з якого Франція надасть 60 мільйонів євро до кінця року.

“Ми маємо обладнання – генератори та трансформатори, які були надані як допомога. Але є також інвестиційні проєкти, які підтримуються державою. Ми створили фонд цивільної інфраструктури, на який виділено 200 мільйонів євро. Саме з нього щонайменше 60 мільйонів піде на енергетику до кінця 2024 року. І це кошти для компаній, які мають принаймні 50% французького капіталу”, – додав він.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року війська країни-агресора завдали понад тисячу ударів по об’єктах української енергетики. Внаслідок цих атак Україна втратила значну частину генерації.