Єврокомісія погодила виділення Франції у 2024 році 300 мільйонів євро з надходжень від заморожених російських активів. На ці кошти закуплять озброєння для України.

Про це повідомило Міністерство збройних сил Франції.

Зазначається, що Франція разом з іншими державами-членами ЄС братиме участь у реалізації нового заходу підтримки України. Йдеться про використання близько 1,4 мільярда євро з надходжень від російських активів, щоб закупити військове обладнання для України.

Завдяки фінансуванню французької промисловості, вдасться швидко придбати пріоритетне для України озброєння у сфері боєприпасів, артилерії та ППО протягом поточного року.

“Це можливість продовжити нарощування французької промисловості задля підтримки Україна”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 вересня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 250 мільйонів доларів, який забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб. Зокрема, Україні передадуть ракети ППО, боєприпаси для РСЗВ і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.