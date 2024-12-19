Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Емманюелем Макроном зосередив увагу на ключових аспектах співпраці для протидії російській агресії.

Про це він повідомив у мережі Х.

Глава держави висловив подяку Франції за підтримку у підготовці українських військових. Одна бригада вже готова, а сторони домовилися про підготовку ще однієї. Крім того, Зеленський закликав інших міжнародних партнерів долучитися до цієї ініціативи.

“Подякував за підготовку Францією однієї бригади для нашої армії, домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад”, – зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили необхідність створення надійних гарантій для встановлення миру. Зеленський підтримав ініціативу Макрона щодо можливої присутності миротворчих сил, які сприятимуть стабілізації ситуації в Україні.

У свою чергу Макрон повідомив про власні контакти з іншими партнерами, спрямовані на реалізацію необхідних кроків для досягнення миру. Президент України відзначив важливість такої співпраці та висловив упевненість у її ефективності.