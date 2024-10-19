Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

“Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Франції. Зустріч саме така, як потрібно. Я вдячний Франції, Президенту Макрону, всьому суспільству Франції за підтримку України, нашого захисту. Ми провели дуже хороші, змістовні переговори в Парижі під час мого візиту. Ми плідно співпрацюємо і заради оборони, і в політиці, і заради нашої більшої стійкості – України та всієї нашої Європи. Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги – пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення – бачення того, що тільки чесне завершення війни реально може гарантувати надійний мир”, – сказав український лідер.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув з візитом до Києва. Він підтвердив наміри передати Україні винищувачі Dassault Mirage-2000 на початку 2025 року, а також провести підготовку українських пілотів для використання літаків.

Також міністр МЗС Франції оголосив про свої плани відвідати північний схід України, щоб зустрітися з українськими військовими.