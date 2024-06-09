Про це пише Politico.

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує кандидатуру Каї Каллас на посаду голови європейської дипломатії, яка включає обов’язки верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки. За даними медіа, Каллас є найбільш обговорюваним кандидатом у Брюсселі для цієї посади.

Троє французьких чиновників, які мають інформацію про переговори, підтвердили, що офіс Макрона розглядає Каллас як можливого наступника Жозепа Борреля, але президент тримає свої варіанти відкритими.

“Між Макроном і Каллас є добре взаєморозуміння, її дуже люблять, і вони мають схожі точки зору”, — прокоментував один з посадовців.

За словами помічника, Каллас вважається сильною особистістю політичної групи, яка має вплив не лише в своїй країні, а й за її межами. Макрон також активно підтримав пропозицію Каллас щодо створення фонду оборонної промисловості. Невідомий високопоставлений чиновник зі Східної Європи повідомив, що має підтвердження від естонських колег, що Макрон підтримав кандидатуру Каллас на початку року.