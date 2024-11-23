Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна може використовувати французькі ракети великої дальності для ударів по території Росії.

Про це глава французької дипломатії сказав в інтерв’ю BBC.

“Цей принцип був встановлений… наші послання президенту Володимиру Зеленському були добре сприйняті”, — сказав Барро водночас відмовившись підтвердити, чи застосувалась французька зброя для ударів по РФ.

Він наголосив, що західні союзники не повинні встановлювати “жодних обмежень” Україні на захист від Росії, а також не встановлювати “червоні лінії”.

“Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи на один квадратний кілометр”, — сказав очільник МЗС Франції.

Окрім того, Барро вкотре наголосив, що Франція не проти запрошення України до НАТО.

«Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях із друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій», — запевнив міністр.