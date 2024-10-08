Франція надасть Україні винищувачі Mirage 2000, які перед відправкою отримають нове обладнання.

Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Модернізовані літаки планується підготувати до передачі в першій половині 2025 року.

За словами Лекорню, операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.

“Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу “повітря-земля”. І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі”, — зазначив міністр.