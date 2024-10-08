Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.
Модернізовані літаки планується підготувати до передачі в першій половині 2025 року.
За словами Лекорню, операцію з модернізації проводять на базі Казо в Жиронді.
“Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу “повітря-земля”. І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів і механіків, яка триває в Нансі”, — зазначив міністр.
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