Про це заявив у вівторок під час слухань у Національній асамблеї міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Reuters.

“Я, мабуть, можу вам повідомити, що щойно підписав другу партію ракет Aster саме для того, щоб той ЗРК SAMP/T, який ми передали з італійськими партнерами, продовжував працювати, оскільки мова йде про перехоплення російських ракет”, – сказав Лекорню.

Ані кількість переданих ракет, ані графік поставок не були деталізовані.

Натомість у відповідній компанії, збройовій групі MBDA, тривають зусилля з прискорення процесу виробництва ракет.

Це відбувається на додаток до “роботи з MBDA над відновленням ракет”, що “дозволяє нам надати все Україні без шкоди для наших запасів”, додав міністр збройних сил.

“Ситуація на лінії фронту справді напружена. Вона також пояснюється тим, що російські війська намагаються скористатися цим періодом затримки з надходженням американської допомоги. Існує затримка, і тому існує дуже значний тиск з боку збройних сил Російської Федерації з цього боку”, – зазначив Лекорню.