Російське судно «Штандарт» незважаючи на санкції, що забороняють заходити у європейські порти, змогло пришвартуватися у Ла-Рошель, Франція, для дозаправки.

Про це пише Capital.

Судно довжиною 34 метри, збудоване у 1999 році як копія російського фрегата часів Петра І, отримало заборону на зупинку в порту Бреста та участь у морському фестивалі. Однак префект Приморської Шаранти дозволив йому увійти в порт Ла-Рошелі для поповнення запасів.

«Це було санкціоновано префектом Приморської Шаранти, який має владу над усіма портами. «Штандарт» прибув у понеділок вранці, він виїхав у вівторок вдень», – розповіло джерело в порту.

У префектурі Приморської Шаранти не коментують ситуацію, зазначаючи, що це була лише технічна зупинка без підстав для заборони входу до порту.