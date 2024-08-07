Про це пише Capital.
Судно довжиною 34 метри, збудоване у 1999 році як копія російського фрегата часів Петра І, отримало заборону на зупинку в порту Бреста та участь у морському фестивалі. Однак префект Приморської Шаранти дозволив йому увійти в порт Ла-Рошелі для поповнення запасів.
«Це було санкціоновано префектом Приморської Шаранти, який має владу над усіма портами. «Штандарт» прибув у понеділок вранці, він виїхав у вівторок вдень», – розповіло джерело в порту.
У префектурі Приморської Шаранти не коментують ситуацію, зазначаючи, що це була лише технічна зупинка без підстав для заборони входу до порту.