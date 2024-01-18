Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна постачатиме більше снарядів в Україну та упродовж року щомісяця передаватиме керовані авіабомби Про це він сказав в ефірі телеканалу France Inter.

«З лютого 2022 року до квітня 2023 року ми постачали 1 тис. снарядів на місяць. З лютого минулого року — 2 тис. снарядів на місяць, а з січня 2024 року — 3 тис. снарядів на місяць», — сказав Лекорню.

Лекорню також оголосив про постачання близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer щомісяця, починаючи з січня, протягом року. За його словами, ці снаряди середньої дальності зможуть адаптуватися до літаків радянського класу, таких як Міг і Су, які використовує Україна.

Французький міністр зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Париж поставив Києву 30 САУ Caesar.