Велика Британія та Франція надали дозвіл Україні завдавати ударів вглиб по території Росії за допомогою своїх ракет SCALP/Storm Shadow.

Про це повідомляє Le Figaro.

“Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб території Росії своїми ракетами SCALP/Storm Shadow”, — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що це рішення є важливою зміною у веденні українських операцій, які матимуть більше американських ракет, ніж франко-британських.

І нагадало, що це відбувається за два місяці до передачі влади між Джо Байденом і Дональдом Трампом і слідом за дозволом адміністрації американського президента Джо Байдена щодо далекобійних ударів по Російській Федерації ракетами ATACMS.

Отож, тепер військові Збройних сил України можуть завдати удари вглиб російської території за допомогою не лише ATACMS, а і ракет SCALP та Storm Shadow.