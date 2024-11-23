Про це пише видання EFE.

Леммі прийняв Барро в британській столиці, де він підкреслив, що відносини між обома країнами є “довгими та стійкими, теплими та глибокими”. У цьому контексті він журналістам, що ця зустріч підкреслює “зобов’язання лейбористського уряду перезавантажити (відносини) з європейськими партнерами”.

Зі свого боку, Барро зазначив, що “у той час, коли світ знову вражений жорстокістю, Франція та Сполучене Королівство стоять пліч-о-пліч, щоб захищати справедливість, міжнародне право та бути акторами миру, захисту багатосторонності та безпеки”.Крім того, обидва міністри заявили, що Франція і Велика Британія будуть протистояти “путінізації” світу, яку, на їхню думку, хоче здійснити російський президент Володимир Путін, щоб “переписати світовий порядок”.

“Сполучене Королівство і Франція не дозволять йому це зробити. Разом із нашими союзниками ми зробимо все необхідне, щоб поставити Україну в найкращу позицію для досягнення справедливого та тривалого миру”, – зазначають політики.