Про це повідомило радіо France Inter.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв’ю радіостанції заявив, що Франція працює над тим, аби “повернути Сирію сирійцям”.

“Ми знаємо минуле деяких з цих ісламістських груп (які захопили владу в Сирії. – Ред.). Нова влада в Дамаску повинна дуже швидко поступитися місцем перехідній владі, яка представлятиме всі громади й віросповідання в Сирії”, – сказав він.

Глава МЗС Франції анонсував, що дипломатична місія у складі чотирьох дипломатів відвідає Сирію у вівторок, 17 грудня. Це буде перший за останні 12 років візит французьких посадовців у цю країну.

Метою місії, за словами Барро, є “відновлення наших володінь на місцях” і перевірка того, чи дослухаються на місцях до закликів нової сирійської влади до спокою.