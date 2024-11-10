Про це повідомив міністр оборони франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

“Ми знову постачатимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зони бойових дій. А щоб Україна могла завдавати удари за лінією фронту, в останні кілька днів я підписав нову передачу близько десяти ракет Scalp”, – заявив Лекорню.

І додав, що Франція продовжить підготовку військовослужбовців Сил оборони України на французьких полігонах.

“Ми повинні підтримувати нашу допомогу на довгостроковій основі, тому що саме це дасть змогу українській владі розглянути політичні рішення, коли вона вирішить це зробити”, – наголосив очільник французького Міноборони.