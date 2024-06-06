Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про передачу Україні кількох винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку 4 500 українських військовослужбовців у рамках "нової співпраці" з Києвом.

Про це голова французької держави сказав у спільному інтерв’ю телеканалам BFMTV і TF1.

Макрон наголосив, що допомога Україні протистояти російській агресії “означає уникати права найсильнішого”, і анонсував, що це буде темою його переговорів із президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю.

“Завтра ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передання винищувачів Mirage 2000-5”, — сказав він, додавши, що літаки “дозволять Україні захистити свою землю і повітряний простір”.

Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон.

Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових — що, як наголосив Макрон, “не є фактором ескалації”.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців у Парижі відбудеться у п’ятницю 7 червня.