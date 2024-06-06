Франція відкриє в Україні агентство розвитку із загальним бюджетом 450 млн євро та створить окремий фонд у 200 млн євро, призначений для підтримки важливих інфраструктурних проєктів.

Про це повідомило видання Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.

За даними видання, президент Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підпишуть у п’ятницю, 7 червня, дві угоди на загальну суму 650 млн євро у вигляді позик і пожертвувань Україні для підтримки місцевих органів влади та критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

Першою угодою передбачено, що Французьке агентство розвитку (AFD) надасть “прогнозовані кошти у розмірі 400 млн євро у вигляді кредитів та 50 млн євро у вигляді грантів до 2027 року з метою розширення своєї діяльності в Україні”. Кошти підуть на підтримку зокрема, в енергетичному та транспортному секторах.

Друга угода на 200 мільйонів євро, як пише видання, стосуватиметься створення двостороннього фонду, який буде підтримувати проєкти за участю компаній з французькою часткою капіталу у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров’я та сільського господарства.