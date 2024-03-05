Як повідомляє Reuters, у запрошенні зазначено, що на зустрічі будуть розглянуті шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема, постачання та виробництва артилерійських снарядів.

Також буде підняте питання щодо організації системи, яка дозволить партнерам поліпшити способи вивільнення своїх запасів боєприпасів та створити нові опції для ракет середньої й великої дальності.

Зустріч також вивчатиме можливості підтримки через кіберзахист, розмінування, охорону кордону з Білоруссю та координацію виробництва й технічного обслуговування обладнання в Україні.