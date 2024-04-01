Цей виступ став свідченням непохитної підтримки України з боку Франції.
“Війна ще більше згуртувала європейців. Ми збагнули, що небезпека стоїть біля наших дверей і що ми повинні докласти зусиль, аби гарантувати нашу колективну безпеку”, — наголосила пані Яель Брон-Піве.
Очільниця делегації Національних зборів Французької Республіки, серед іншого, зупинилася на засудженні примусового переміщення українських дітей російською федерацією.
“Шляхом повного обміну повинні бути звільнені усі українські громадяни, які утримуються в росії та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в АР Крим: військовополонені, інтерновані, цивільні, примусово переміщені і депортовані особи, зокрема діти”, – зазначається в пункті 4 Української Формули миру Президента України.
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