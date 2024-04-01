“Шляхом повного обміну повинні бути звільнені усі українські громадяни, які утримуються в росії та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в АР Крим: військовополонені, інтерновані, цивільні, примусово переміщені і депортовані особи, зокрема діти”, – зазначається в пункті 4 Української Формули миру Президента України.