Цей виступ став свідченням непохитної підтримки України з боку Франції.

“Війна ще більше згуртувала європейців. Ми збагнули, що небезпека стоїть біля наших дверей і що ми повинні докласти зусиль, аби гарантувати нашу колективну безпеку”, — наголосила пані Яель Брон-Піве.

Очільниця делегації Національних зборів Французької Республіки, серед іншого, зупинилася на засудженні примусового переміщення українських дітей російською федерацією.

“Шляхом повного обміну повинні бути звільнені усі українські громадяни, які утримуються в росії та на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в АР Крим: військовополонені, інтерновані, цивільні, примусово переміщені і депортовані особи, зокрема діти”, –  зазначається в пункті 4 Української Формули миру Президента України.

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