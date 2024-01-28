Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що Франція зможе надавати Україні 3 тисячі боєприпасів калібру 155 міліметрів кожного місяця.

Про це генерал-лейтенант повідомив у інтерв’ю NV.

Гаврилюк зазначив, що офіційний Париж в черговий раз продемонстрував стійкість підтримки української держави.

“Франція планує виготовити для України 78 САУ Caesar, 6 із яких будуть поставлені найближчим часом. Щодо 155-мм боєприпасів для французьких артсистем глава французького МО Себастьян Лекорню оголосив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів щомісяця”, — розповів заступник міністра.