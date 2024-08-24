Про це повідомляє France24.
Французький актор Жерар Депардьє має постати перед кримінальним судом за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над акторкою Шарлоттою Арнол.
Звинувачення були висунуті у грудні 2020 року, а прокуратура завершила розслідування, щоб визначити доцільність судового розгляду.
Адвокатка Арнол Карін Дюр’є-Дібольт прокоментувала, що нещодавній крок у справі Депардьє є результатом тривалого розслідування, яке підтвердило слова її клієнта.
Вона назвала це “великим кроком уперед, сповненим надії”. Депардьє раніше спростовував звинувачення у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях.
Справу щодо свідчень 28-річної акторки спочатку закрили в 2019 році через недостатність доказів, але у 2020 році вона домоглася повторного розгляду.
У жовтні Жерара Депардьє чекає суд за звинуваченнями у сексуальному насильстві щодо двох жінок під час зйомок у 2021 році.
Наприкінці квітня актора допитали та взяли під варту через ці звинувачення, які є частиною численних інших судових позовів проти нього.