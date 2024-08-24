Прокуратура Парижа вимагає розпочати кримінальне провадження проти актора Жерара Депардьє за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над актрисою Шарлоттою Арнол у 2018 році.

Про це повідомляє France24.

Французький актор Жерар Депардьє має постати перед кримінальним судом за звинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над акторкою Шарлоттою Арнол.

Звинувачення були висунуті у грудні 2020 року, а прокуратура завершила розслідування, щоб визначити доцільність судового розгляду.

Адвокатка Арнол Карін Дюр’є-Дібольт прокоментувала, що нещодавній крок у справі Депардьє є результатом тривалого розслідування, яке підтвердило слова її клієнта.

Вона назвала це “великим кроком уперед, сповненим надії”. Депардьє раніше спростовував звинувачення у зґвалтуваннях та сексуальних домаганнях.

Справу щодо свідчень 28-річної акторки спочатку закрили в 2019 році через недостатність доказів, але у 2020 році вона домоглася повторного розгляду.

У жовтні Жерара Депардьє чекає суд за звинуваченнями у сексуальному насильстві щодо двох жінок під час зйомок у 2021 році.

Наприкінці квітня актора допитали та взяли під варту через ці звинувачення, які є частиною численних інших судових позовів проти нього.