Шахрайство в Харкові: пропозиція посади слідчого в ДБР за $20 000

Про це 9 липня повідомили в Офісі генпрокурора в Телеграмі

У Харкові 47-річного чоловіка звинувачують у шахрайстві, пов’язаному з пропозицією посади слідчого в Державному бюро розслідувань за 20 тисяч доларів США. Про це стало відомо 9 липня з повідомлення Офісу генерального прокурора.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений вимагав зазначену суму за «допомогу» у працевлаштуванні, стверджуючи, що має впливові зв’язки в ДБР, які нібито забезпечують успішний результат конкурсного відбору.

“Він запевняв, що має впливові зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволяють безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору. При цьому він наголосив, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш – 10 000 доларів США.” – Офіс генерального прокурора

Чоловіка затримали в лютому 2025 року під час передачі грошей. Наразі правоохоронці продовжують розслідування, а суд незабаром розгляне обвинувачення.