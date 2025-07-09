Шахрайство в Харкові: пропозиція посади слідчого в ДБР за $20 000

Про це 9 липня повідомили в Офісі генпрокурора в Телеграмі
У Харкові 47-річного чоловіка звинувачують у шахрайстві, пов’язаному з пропозицією посади слідчого в Державному бюро розслідувань за 20 тисяч доларів США. Про це стало відомо 9 липня з повідомлення Офісу генерального прокурора.
Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений вимагав зазначену суму за «допомогу» у працевлаштуванні, стверджуючи, що має впливові зв’язки в ДБР, які нібито забезпечують успішний результат конкурсного відбору.
“Він запевняв, що має впливові зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволяють безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору. При цьому він наголосив, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш – 10 000 доларів США.”
Чоловіка затримали в лютому 2025 року під час передачі грошей. Наразі правоохоронці продовжують розслідування, а суд незабаром розгляне обвинувачення.
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