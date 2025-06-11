Шахрайство в Київській області: продаж неіснуючих товарів онлайн

Про це розповіли у пресслужбі Київської обласної прокуратури

У Київській області правоохоронці виявили шахрайську схему, в якій був замішаний чоловік з Білої Церкви. За інформацією прокуратури, він займався продажем неіснуючих товарів через інтернет.

Згідно з даними слідства, з 2023 по 2025 роки підозрюваний розміщував оголошення про продаж таких продуктів, як зерно, цукор та олія на різних онлайн-платформах. Для отримання коштів він вимагав повну передоплату на свої банківські картки, хоча насправді жодного товару не мав у наявності.

В результаті його дій, довірливі покупці втратили понад 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіка до ще близько 40 випадків шахрайства.

“Внаслідок таких незаконних дій житель м. Біла Церква ошукав громадян на понад 100 тис. грн. Перевіряється його причетність до ще близько 40 епізодів протиправної діяльності.” – Пресслужба Київської обласної прокуратури

За рішенням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.