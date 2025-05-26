Таємна донька Фредді Мерк'юрі: нові факти з біографії легенди Queen

Про це передає The Guardian

Фредді Мерк’юрі, легендарний вокаліст британського рок-гурту Queen, мав таємну доньку, про що стало відомо завдяки новій біографії артиста. Цю інформацію оприлюднило видання The Guardian.

У книзі під назвою “З любов’ю, Фредді” розкривається, що співак став батьком у 1976 році під час роману з дружиною свого близького друга. Мерк’юрі підтримував зв’язок із донькою до своєї смерті в 1991 році.

Авторка біографії, Леслі-Енн Джонс, зазначає, що Фредді регулярно відвідував свою доньку та передав їй 17 томів особистих щоденників, які вона зберігала в таємниці. Жінка, відома під псевдонімом “Б”, нині 48 років і працює медиком у Європі.

У листі, написаному донькою Мерк’юрі, яка бажає залишитися анонімною, йдеться: “Фредді Мерк’юрі був і залишається моїм батьком. Ми мали дуже близькі та люблячі стосунки з моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя. Він обожнював мене і був відданий мені. Обставини мого народження можуть здаватися незвичайними, але це ніколи не зменшувало його любові та піклування про мене.”

Співак почав вести щоденники 20 червня 1976 року, дізнавшись про вагітність, всього через два дні після виходу синглу Queen “You’re My Best Friend”. У своїх записах він описує дитинство на Занзібарі, навчання в британській школі-інтернаті в Індії та втечу родини до Лондона під час революції 1964 року.

Останній запис у щоденнику Мерк’юрі був зроблений 31 липня 1991 року, коли його здоров’я різко погіршилося. Він помер у віці 45 років від бронхіальної пневмонії, спричиненої СНІДом.

У ще одному листі, включеному до книги, “Б” пояснює, чому вирішила розкрити щоденники через 30 років: “Після трьох десятиліть брехні і спекуляцій настав час дати Фредді слово. Ті, хто знав про мене, зберігали цю таємницю з лояльності до нього. Моє рішення відкритися – це виключно мій вибір.”

Леслі-Енн Джонс розповіла, що “Б” звернулася до неї три роки тому. Вона впевнена в правдивості цієї історії і підкреслює, що донька Мерк’юрі ніколи не прагнула слави чи грошей, адже і Фредді, і її вітчим залишили їй значний спадок.

Книга “З любов’ю, Фредді” запланована до виходу у вересні 2025 року.