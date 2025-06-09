Помер Фредерік Форсайт – легендарний британський письменник і агент МІ6

Про це повідомив BBC News

Фредерік Форсайт, видатний британський письменник і колишній агент Мі6, пішов з життя у віці 86 років. Цю сумну новину підтвердив його літературний агент, повідомляє ВВС.

Протягом своєї кар’єри Форсайт написав понад 25 книг, серед яких особливо відомими є “День шакала”, “Одеський файл” та “Пси війни”. Загальний тираж його творів перевищує 75 мільйонів примірників по всьому світу.

“Твори Фредді й досі читають мільйони людей по всьому світу. Його трилери стали еталоном жанру і залишаються орієнтиром для сучасних авторів. Він залишив по собі спадщину, яка ще довго захоплюватиме та розважатиме читачів.” – Білл Скотт-Керр, видавець

Форсайт народився в графстві Кент у 1938 році. У 18 років він вступив до Королівських ВПС Великої Британії, а згодом працював воєнним кореспондентом для BBC та Reuters. У 2015 році письменник зізнався, що понад 20 років служив агентом британської розвідки MI6.

Сюжети його романів часто черпали натхнення з особистого досвіду, здобутого під час подорожей. Дебютний роман “День шакала”, виданий у 1971 році, приніс йому популярність у складний період його життя.

“Я був без копійки, у боргах, без житла, без машини – нічого. І подумав: як мені вибратися з цієї ями? І вигадалася, мабуть, найнеймовірніша ідея – написати роман.” – Фредерік Форсайт

Цей роман розповідає про англійця, якого наймають для вбивства президента Франції Шарля де Голля у 1963 році. Книга була екранізована у 1973 році, що ще більше підвищило популярність Форсайта.

Фредерік Форсайт помер 9 червня після короткої хвороби, про що йдеться в офіційній заяві.

“Лише кілька тижнів тому я сидів із ним, переглядаючи новий документальний фільм про його життя In My Own Words, який вийде на BBC One пізніше цього року, – і знову переконався, яким незвичайним і повноцінним було його життя.” – Літературний агент Фредеріка Форсайта

У 1997 році Форсайт отримав орден Британської імперії (CBE) за свої заслуги в літературі. Він залишив двох синів від першої дружини Керол Каннінгем. Друга дружина, Сенді Моллой, померла у жовтні 2024 року.