Помер Фредерік Форсайт – легендарний британський письменник і агент МІ6

Фредерік Форсайт, видатний британський письменник і колишній агент Мі6, пішов з життя у віці 86 років. Цю сумну новину підтвердив його літературний агент, повідомляє ВВС.

Протягом своєї кар’єри Форсайт написав понад 25 книг, серед яких особливо відомими є “День шакала”, “Одеський файл” та “Пси війни”. Загальний тираж його творів перевищує 75 мільйонів примірників по всьому світу.

Форсайт народився в графстві Кент у 1938 році. У 18 років він вступив до Королівських ВПС Великої Британії, а згодом працював воєнним кореспондентом для BBC та Reuters. У 2015 році письменник зізнався, що понад 20 років служив агентом британської розвідки MI6.

Сюжети його романів часто черпали натхнення з особистого досвіду, здобутого під час подорожей. Дебютний роман “День шакала”, виданий у 1971 році, приніс йому популярність у складний період його життя.

Цей роман розповідає про англійця, якого наймають для вбивства президента Франції Шарля де Голля у 1963 році. Книга була екранізована у 1973 році, що ще більше підвищило популярність Форсайта.

Фредерік Форсайт помер 9 червня після короткої хвороби, про що йдеться в офіційній заяві.

“Лише кілька тижнів тому я сидів із ним, переглядаючи новий документальний фільм про його життя In My Own Words, який вийде на BBC One пізніше цього року, – і знову переконався, яким незвичайним і повноцінним було його життя.”

– Літературний агент Фредеріка Форсайта