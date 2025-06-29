Акція Free Azov у Києві: підтримка військовополонених та обміни 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 червня у Києві відбулася акція на підтримку українських військових, які опинилися в російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Ця подія, відома як Free Azov, зібрала небайдужих громадян, які прагнули привернути увагу до важкої долі полонених.

Анна, одна з учасниць акції, поділилася своєю історією: її чоловік зник безвісти 16 жовтня 2022 року, а брат – у березні 2023 року. Вона намагається дізнатися хоч щось про їхню долю.

“Звичайно, обміни та пошуки складні, ми все розуміємо, але жити в невідомості роками нестерпно. Потрібно, щоб суспільство це бачило.” – Анна

Марина Цимбал також активно підтримує акції, адже її товариш з батальйону “Айдар” потрапив у полон ще у 2022 році.

“Знаю, що їм в полоні медичну допомогу не надавали. Він потрапив у полон з простреленими ногами.” – Марина Цимбал

Лідія чекає на повернення свого чоловіка та його побратима, які зникли на Курському напрямку 6 березня. Їхня доля залишається невідомою.

“У бригаді сказали, що їх було п’ять чоловік і вони всі безвісти зниклі. Була засідка, але є надія, що вони потрапили у полон.” – Лідія

Ситуація з обмінами та зниклими безвісти

Станом на лютий 2025 року в реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, налічується майже 63 тисячі цивільних і військових.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, зазначив, що близько 40% з тих, хто повернувся з полону, раніше вважалися зниклими безвісти.

10 лютого стало відомо, що російська Федеральна служба виконання покарань отримала наказ катувати українських військовополонених вже через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Медійна ініціатива за права людини повідомляє про 140 місць утримання українських військових та цивільних у полоні, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Обмін у форматі “1000 на 1000” був узгоджений на переговорах у Стамбулі 16 травня 2025 року. Цей процес проходив у три етапи: 23 травня додому повернули 697 осіб, 24 травня – 307 військовослужбовців, а 25 травня – ще 303 українських військових.

9 червня відбувся перший етап обміну, про який домовлялися у Стамбулі 2 червня, тоді додому повернули військових віком до 25 років.

10, 12 та 14 червня відбулися етапи обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, кількість яких не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Росія натомість отримала 27 тіл. За домовленістю у Стамбулі сторони погодили репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”. 16 червня в Україну повернули ще 1 245 тіл загиблих. Координаційний штаб повідомив про завершення репатріаційної частини Стамбульських домовленостей, загалом повернули 6 057 тіл.

19 червня відбувся черговий обмін полоненими в межах домовленостей другого раунду переговорів у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що переважна більшість звільнених – військові, які перебували в полоні з 2022 року, серед них воїни, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.