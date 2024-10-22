Про це організація повідомила на своїй сторінці у мережі “X”.

«Ми оплакуємо українську журналістку Вікторію Рощину й закликаємо міжнародну спільноту притягнути російський уряд до повної відповідальності. Загибель Рощиної демонструє не лише систематичні порушення базових свобод українців, скоєні Путіним і Кремлем з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а й гостру небезпеку, в якій перебуває кожен український медійник, незаконно утримуваний у Росії — таких щонайменше 30, за даними ІМІ», — заявили у дописі.

Нагадаємо, що про смерть української журналістки Вікторії Рощиної стало відомо 10 жовтня. Обставини її смерті досі залишаються невідомими. ГУР повідомило, що журналістку мали етапувати у в’язницю «Лефортово» у Москві, аби включити до списку найближчого обміну й підготувати повернення до України.